شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إيقاف مدير إشغالات المنيرة الغربية بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بإيقاف مدير إدارة الإشغالات لقطاع المنيرة الغربية بحي شمال الجيزة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه ووقف صرف نصف أجره وفقاً للائحة المخالفات والجزاءات المقررة في هذا الشأن ووفقا لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية، وذلك لإتهامه بالتضليل وتقديم معلومات مغلوطة عن عدم وجود مخالفات بناء بالعقار رقم 13 ش كامل عطية بمدينة الأمل مما ترتب عليه تمادي المخالف واستمراره في الأعمال المخالفة.

وأشار المحافظ إلى أن مواجهة مخالفات البناء من شأنها الحفاظ على البنية التحتية التي يتم ضخ المليارات بها، إضافه إلى تطبيق القانون بحزم تجاه المخالفين.

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ولفت إلى أن الدولة بمختلف أجهزتها عازمة على اجتثاث جذور الفساد، مشيراً إلى أن وقائع الفساد لا تقل خطورة عن جرائم الإرهاب، وأن الفاسد والإرهابي يقاتلان الدولة إما بالسلاح أو انعدام الأمانة.

وأكد محافظ الجيزة على السعي نحو تحسين أداء الموظفين بالوحدات المحلية ورفع كفاءة العاملين بها من خلال التدريب والتأهيل وعقد الندوات والبرامج لتطوير المهارات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

من جانب آخر اشار محافظ الجيزة، أن هناك مجهودات تبذل لموجهة كافة أشكال الفساد، مشيراً إلى أن أجهزة الرصد والمتابعة والمرافق بحي العجوزة قامت بضبط 3 موظفين من مدينة كرداسة وحي بولاق الدكرور ينتحلون صفة موظفين بإشغالات حي العجوزة ويمرون على المحال التجارية لابتزاز أصحابها وطلب أموال منهم وقد تم إلقاء القبض عليهم وهم يستقلون سيارة تتبع مجلس مدينة كرداسة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .