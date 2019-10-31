شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وفد «القومي لحقوق الإنسان» لسجن بورسعيد العمومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد المجلس القومي لحقوق الانسان، الخميس، سجن بورسعيد العمومي – قسم الرجال- للوقوف على أوضاعه، وتفقد الحالة المعيشية للمسجونين.

وأكد المجلس في بيان، الخميس، أن الوفد التقى عددًا من قيادات وزارة الداخلية، ومسؤولي قطاع حقوق الإنسان، والمسؤولين عن السجن، واستمع إلى شرح تفصيلي لحالة السجن ومقوماته وأعداد المساجين وتوزيعهم كما تفقد الوفد مرافق السجن التي تضم، المكتبة ومكتب الخدمة الاجتماعية، وورشة النجارة، والملاعب والمستشفى، والصيدلية، والمسجد، مشيرًا إلى أن الوفد أجرى حوارات مع المسؤولين هذه المرافق، واستمع إلى آراء وتقييمات عدد من السجناء في حضور السادة المسؤولين عن السجن.

يذكر أن المجلس أعلن في وقت سابق عن استئناف برنامج زيارات السجون ومراكز الاحتجاز، خلال الفترة المقبلة، وهو البرنامج الذي كان يطبقه المجلس طوال السنوات الماضية، وقال محمد فائق، رئيس المجلس، إنه تواصل مع وزارة الداخلية لاستكمال برنامج زيارة السجون وأقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات، للوقوف على الأوضاع الصحية والمعيشية للسجناء، والتأكد من مدى توافر الشروط التي ينص عليها القانون.