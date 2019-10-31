شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة» يُطالب المؤسسات الصحفية بعدم تناول الأحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب نادى القضاة كافة المؤسسات الصحفية، وجميع الأفراد الامتثال لما اسماه بـ«المواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، والانصياع لأحكام القانون»، بعدم تناول الأحكام القضائية صونًا لمكانة القضاء، وتوطيدًا لاستقلاله.

وشّدد النادى في بيان، الخميس، على الالتزام بقرار مجلس القضاء الأعلى بـ«عدم تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات، أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة منعًا للوقوع تحت طائلة القانون».

Advertisements

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم النادى، إن مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن «تابع بمزيد من الأسف ما صرح به الصحفي والإعلامى محمد على خير، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بشأن الحكم الصادر في إحدى القضايا بالنقد والتعليق اعتمادًا- غير كاف- على نشر إحدى الصحف الخبر على موقعها الإلكتروني، دونما علم منه ودراية كافية بِمَا حوته أوراق الدعوى ووقائعها، وأدلة ثبوتها، وهو ما يعد تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ومساسا بضمانات استقلال القضاء»، بحسب قوله.

وأضاف المتحدث: «يؤكد نادى القضاة أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها خاصة، إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن».

من جانبه، قال «خير»: «احترم وأقبل البيان الصادر عن نادي قضاة مصر بشان ما كتبته على صفحتي والخاص بإحدى القضايا.. وأود أن أؤكد احترامي لقضاء بلادي.. وإني لم أقصد التعليق على حكم القضاء بأي حال من الأحوال».

كان «خير» قد كتب على صفحته بموقع «فيس بوك» قائلاً: «ننتظر عفوًا رئاسيًا.. لو سمحت لا تطلب من زوجتك الدفاع عن نفسها إذا تعرضت للاغتصاب بل قل لها.. دعي لص الأعراض يغتصبك بسهولة.. لأنك لو دافعتي عن نفسك وقتلتيه فسوف تحصلين على عقوبة السجن المؤبد ٢٥ عاما.. هكذا حكمت المحكمة اليوم على مصرية شريفة رفضت انتهاك شرفها على يد لص أعراض فقتلته.. سيدي رئيس الجمهورية.. الدستور يمنحك حق العفو عن العقوبة.. لو سمحت هذه المواطنة الشريفة تستحق عفوك الدستوري وأن يتم علاجها نفسيًا مما لحقها من أضرار نفسية عصيبة.. يبقي سؤالي للقضاء ورجال القانون.. ما حكمكم على القتيل لو أكمل جريمة الاغتصاب.. تحية احترام وانحناء لهذه المصرية الأصيلة بنت بلدي..أ نا فخور بكي»، حسب قوله.