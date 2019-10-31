شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» تستعرض تصميمات مستشفى 2020 لعلاج الأورام بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت جامعة أسيوط وفد من الهيئة العربية للتصنيع وممثلين لشركة فيتال كونسبت الشركة الهندسية ومكتب الدراسات والاستشارات «إفيسو»، لاستعراض تصميمات مستشفي ٢٠٢٠، والذي يعد أكبر صرح طبي لعلاج الأورام بصعيد مصر.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً في توفير كافة الإمكانيات اللازمة، لإنشاء وتجهيز مستشفى 2020 لعلاج الأورام في الصعيد وذلك وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة، والتي من المقرر لها أن تكون صرحاً طبياً رائداً لخدمة مرضى الأورام.

وأوضح رئيس الجامعة أن تلك الجهود ما كان لها أن تكتمل بدون تنسيق وتكامل في الرؤى والأفكار بين الجامعة وعدد من المؤسسات الكبرى والمعنية بتخطيط وتصميم وتجهز المنشآت الجديدة، ومنها الهيئة العربية للتصنيع والتي تضع كافة إمكانياتها اللازمة لإنشاء وتجهيز مستشفى 2020 لعلاج الأورام بالتعاون مع أكبر الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وذلك في ضوء برتوكول التعاون المبرم بين الجامعة ممثلة في رئيسها وبين الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة في سبتمبر الماضي.