شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: اوعوا حد يؤثر أبدًا عليكم ويشككم في أنفسكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك «حربا إعلامية وحرب شائعات وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي التي تتشكل يومًا بعد يوم لدى المصريين»، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى التحقق، عبر طلبات الإحاطة والاستجوابات، من أي اتهام للحكومة أو لمؤسسات الدولة.

أضاف السيسي، خلال افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات في «أبورواش»، الخميس: «أنا بس بقول الكلام دا ودا كلام للإعلاميين وللشعب المصري كله.. اوعوا حد يؤثر أبدا عليكم ويشككم في أنفسكم وأنا قولتلكم قبل كدا دي حالة موجودة بقالها 80 سنة، حالة عدم اليقين والتشكك ومحاولة التفرقة بين الناس وبعضها، ودي حالة موجودة هنفضل نتعامل معها ولازم نكون متماسكين جدا في مواجهتها ولا نتأثر ولا نتشكك في أنفسنا، اللي بيتعمل دا من فضل ربنا علينا وبنتقدم وهنتقدم أكثر المهم إننا نبقى دايما فاهمين إن هما في حالة عداء مستمرة ولن تنتهي.. عايزين تقولوا (أهل إفك) قولوا.. (أهل شر) قولوا وبصراحة دا وصف في مكانه».

تابع السيسي: «أنا بس بقول الكلام دا عشان كل من يعمل في مصر يعمل أكثر ويتحرك أكثر.. ولا تهتزوا أبدا بالكلام اللي موجود دا».، مشددًا على أن الشعب المصري لديه وعي كاف، وللإعلام أيضا دور كبير جدا، مؤكدا أن هناك حربا إعلامية وحرب شائعات وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي التي تتشكل يوما بعد يوم لدى المصريين».

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مضى قائلًا: «حالة التشكيك في كل شيء تعد حالة مرتبطة بمنهج المشككين»، مطالبا المصريين بالانتباه ومواجهة أي شائعات، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة دائما حاضرة في مواجهة أي تحرك أو أي شائعات.

وحمل الرئيس نواب الشعب مسؤولية المواجهة والتصدي لأي أمر محل تشكيك حتى لو يخص الأمر بأي تقصير من مؤسسات الدولة، مؤكدا أن النائب العام يعد حارسا وحاميا للشعب المصري، كما حمل كافة المؤسسات المصرية مسؤولية حماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح النظام، مشددا على ضرورة تحقق لجان البرلمان المختلفة من أي اتهام حتى لو كان موجها إلى الدولة أو الحكومة.

وقال الرئيس: «عندما يتم عمل استجواب لمسؤول لا يؤخذ ذلك بحساسية.. نحن نتعامل في إطار الدولة ونخطئ ونصيب وبالتالي لم يكن هناك مانع من توضيح ذلك ونتحدث بموضوعية وحقائق وبيانات مهما كانت هذه البيانات صعبة».

وأضاف: «أنا بقول إن كل مؤسسات الدولة معنية بالدفاع عن الدولة المصرية وإلا سيصبح هناك خطر، وهذا فراغ لا يترك، والبرلمان مؤسسة كبيرة جدا وهناك تحديات كبيرة أمامه.. يعني الظروف قبل 2011 كانت مختلفة عن الوقت الحالي، ولكن في الوقت الحالي هناك حجم كبير من التحديات لم يحسمها إلا أن مؤسسات الدولة بالكامل تتضافر جهودها للحقيقة ولم يطلب أحد غير ذلك».

واختتم الرئيس قائلا: «أنا بشكر كل القائمين على المشروع واريد أن أقول سنعمل.. وكان هناك افتتاحات كثيرة خلال الفترة الماضية.. نحن سوف نفتتح كل مشروعاتنا على طول واللي يزعل يتفلق، ولو سمحت خلال الأسبوعين أو الثلاث القادمين لو قولتولي كل يوم أو يوم بعد يوم أنا جاهز.. واحنا لم نترك أحد يأذي الروح المعنوية للمصريين ويخوفهم كده.. لو سمحتم قفوا من أجل خاطر بلدكم وأبنائكم وأحفادكم.. قفوا بقوة ليس لصالح أحد ولكن من أجل خاطر ربنا أولا ولأجل خاطر أهلنا وأولادنا.. ولا أحد يكسر معنوياتهم وآمالهم وتبنى حالة من التشكك وتزيد يوم بعد يوم وأرجو نكون منتبهين لما يحدث في المنطقة كلها».