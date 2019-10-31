شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات تنتهي من استلام أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الجامعات من استلام أوراق الطلاب الراغبين في خوض الترشح لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019\2020، وشهدت جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان ترشح 3 آلاف و931 طالب وطالبة.

وتعلن الجامعات الكشوف المبدئية المرشحين ٣ نوفمبر، وتلقي الطعون والفحص ٤ نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين ٥ نوفمبر، والدعاية الانتخابية ٦ نوفمبر، ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج ١٠ نوفمبر، وإجراء جولة الإعادة ١١ نوفمبر، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الكليات ١٢ نوفمبر، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم ١٣ نوفمبر،وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه ١٤ نوفمبر.

وفي جامعة القاهرة، أغلقت الجامعة باب الترشح مساء الأربعاء، وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن لجان الانتخابات هذا العام شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب في مختلف الكليات للترشح في كافة لجان الاتحادات الطلابية بنسبة زيادة 8.12% عن العام السابق.

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وأعلن الخشت أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام بلغ 1438 طالبًا وطالبة، وهي نسبة كبيرة تدل على زيادة الوعي بأهمية المشاركة في الاتحادات الطلابية كونها أحد أشكال المشاركة في العمل العام وتدريبًا على الممارسة الديمقراطية طبقًا للقنوات المؤسسية حسب النظم الدولية المستقرة في التعبير عن الرأي من خلال قنوات قانونية بعيدًا عن الغوغائية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن هناك إقبالًا شديدًا من الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة، مع بداية العام الدراسي الجديد 2019 / 2020 مشيرًا إلى أن الجامعة أطلقت عدة مبادرات في الوعي السياسي ونماذج المحاكاة للمؤسسات الديمقراطية إلى جانب المسابقات الفنية والثقافية، وأطلقت على هذا العام عام عقل الجامعة، في ضوء تنفيذ مشروع تطوير العقل المصري وتغيير طرق تفكير الطلاب من أجل بناء شخصية وطنية للطالب وتخريج مواطن فعال لديه القدرة على المساهمة في بناء وطنه.

وفي جامعة عين شمس برئاسة الدكتورمحمود المتيني، أعلنت اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات الإتحادات الطلابية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة، أعداد الطلاب الراغبين في الترشح لإتحادات الطلاب بالكليات، حيث بلع نحو ١٢٧٦ طالب وطالبة تقدموا باوراقهم لخوض إنتخابات إتحادات الطلاب، وتصدرت الأعداد كلية الآداب ٩٧ طالب و١٧٤طالبة بإجمالي ٢٧١ طالب وتلاها كلية الحقوق ٩١طالب و٣٩ طالبة ١٣٠بإجمالى وكلية البنات تقدم بها ١٢٤ طالبة

ثم كلية الزراعة ٧٦ طالب و٤٥ طالبة بإجمالي١٢١ ثم كلية الهندسة ٦٧ طالب و١٢طالبة بإجمالي ٧٩ وكلية العلوم ٢٩ طالب و٢٥ طالبة بإجمالي ٥٤ طالب وكلية الحاسبات والمعلومات ٣٩ طالب و٢٠ طالبة بإجمالي ٥٩ طالب وكلية التجارة٥٢ طالب و٤طالبات بإجمالي ٥٦ وكلية الألسن ٢٢ طالب و٤٩ طالبة بإجمالي ٧١ وكلية طب ٢٦ طالب و١١ طالبة بإجمالي ٣٧ وكلية طب الأسنان ٢٩طالب و٣٥ طالبة بإجمالي ٦٤ وكلية الصيدلة ٣٤ طالب و١٨ طالبات بإجمالي٥٢ وكلية التربية ٣٢ طالب و٢٤ طالبة بإجمالي ٥٦ وكلية التربية النوعية٢٢طالب و٣٤ طالبة بإجمالي ٥٦ وكلية التمريض ٢٤طالب و٢٢طالبة بإجمالى ٤٦ بذلك يصل إجمالي اعداد الطلاب والطالبات في ١٥ كلية ١٢٧٦ طالب يتضمن ٦٤٠ طالب و٦٣٦ طالبة

وفي جامعة حلوان، سحب نحو 1276 طالب وطالبة استمارات الترشح وتقديم الاستمارات، وجاءت أعداد المتقدمين وفق الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية: كلية الآداب ٦٩ طالب وطالبة، كلية الحقوق ٨٤ طالب وطالبة، كلية التجارة وإدارة الأعمال ٨٤ طالب وطالبة، كلية التربية ٢٤ طالب وطالبة، كلية الخدمة الإجتماعية ٧٣ طالب وطالبة، كلية العلوم ١٠٠ طالب وطالبة، كلية الحاسبات والمعلومات ٤٠ طالب وطالبة، كلية التمريض ٣١ طالب وطالبة، كلية الصيدلة ١٣ طالب وطالبة، كلية الطب ٥٣ طالب وطالبة، كلية الهندسة بحلوان ٦٠ طالب وطالبة، كلية الاقتصاد المنزلي ٥١ طالب وطالبة، كلية التعليم الصناعي ٤٧ طالب وطالبة، كلية التربية الرياضية بنين ٦٥ طالب، كلية التربية الرياضية بنات ١٨ طالبة، كلية السياحة والفنادق ٦٠ طالب وطالب، كلية التربية الموسيقية ٣٦ طالب وطالبة، كلية التربية الفنية ٥٢ طالب وطالبة، كلية الفنون الجميلة ١٠٥ طالب وطالبة، كلية الهندسة بالمطرية ٨٦ طالب وطالبة، كلية الفنون التطبيقية ٦٦ طالب وطالبة) بإجمالي ١٢١٧ طالب وطالبة.