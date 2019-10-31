شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يشيد بفوز أساتذة جامعة القاهرة بـ40% من جوائز سكوبس العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بفوز 4 من أساتذة الجامعة بجائزة سكوبس SCOPUS للتميز البحثي الصادرة عن دار النشر العالمية إلسيفير Elsevier، في أعلى عدد من الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة، وهي جائزة تمنح للباحث صاحب أعلى عدد من الاستشهادات المرجعية على أبحاثه في المجلات الدولية المصنفة في قاعدة بيانات سكوبس الدولية.

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وقدم الخشت، التهنئة للأساتذة الفائزين بجائزة سكوبس للتميز البحثي ضمن 10 علماء مصريين فازوا بالجائزة، منهم 4 من أساتذة جامعة القاهرة، بنسبة 40% من الجوائز الدولية في النشر الدولي، حيث فاز بالجائزة كلًا من الدكتور محمود السعيد محمود والذي حصل على أعلى عدد من الاستشهادات المرجعية في مصر في مجال إدارة الاعمال والاقتصاد، والدكتور أبوالعلا عطيفي حسنين في مجال علوم الحاسب، والدكتور أحمد جمعة رضوان في مجال الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور منى فؤاد على في الآداب والإنسانيات.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره للأساتذة الحاصلين على الجائزة، والذين أسهمت جهودهم بشكل مباشر في تقدم الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية مثل تصنيف شنغهاي وتصنيف QS حيث تقدمت الجامعة في تصنيف QS لعام 2019 في 20 تخصص أكاديمي ضمن الأفضل عالميًت في التخصصات المختلفة، محققة طفرة بنسبة 100% عن عام 2017 الذي تواجدت فيه في 10 تخصصات فقط، حيث تم دخول 6 تخصصات أكاديمية لأول مرة في عام 2018، ودخول 4 تخصصات جديدة أخرى في عام 2019.

وأكد أن أساتذة جامعة القاهرة وباحثيها يشرفون الجامعة في المحافل الدولية سواء بابتكاراتهم أو بأبحاثهم المنشورة دوليًا باسم جامعة القاهرة والتى يستشهد بها على المستوى الدولي، مما يرفع من شأن الجامعة في التصنيفات العالمية ويؤثر إيجابيًا على السمعة الدولية للجامعة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير جودة البحث العلمي، ورفع مستويات النشر الدولي، وتشجيع المتميزين في النشر الدولي وتقديم مكافآت مادية.