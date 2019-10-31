شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يقرر مد فترة تلقي التظلمات حتى 30 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم.

واوضح الوزير، أن هذا الإجراء يأتي حرصًا من وزارة التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.