شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر لـ«القرش الحوت» في محمية رأس محمد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محمية رأس محمد بالبحر الأحمر، الخميس، ظهور القرش الحوتي أو ما يعرف بـ«الحوت المسالم» المعرض للانقراض.

وحصلت «المصري اليوم» على فيديو يظهر لحظة ظهور القرش، وقيام السائحين بالتقاط الصور معه، وقال وليد نور، المرشد السياحي، والمشرف على الرحلة البحرية التي ظهر فيها الحوت المسالم، إنه «على مدار 15 عاما في عمله لم ير هذا النوع سوى مرتين، الأولى كانت في عام 2007».

وأضاف «نور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «السائحين الإيطاليين الذين كانوا معه في البحر أصابهم الفزع لحظة مشاهدة القرش الحوتى، وظنوا أنه قرش مفترس سيفتك بهم، لكنه قام بتهدئتهم، وشرح لهم أنه قرش مسالم ونادر ومن الأسماك المعرضة للانقراض».

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وأشار إلى أن «القرش الذين رأوه يصل طوله لـ4 أمتار، وأن هذا النوع يعتبر من أضخم أنواع القروش الموجودة بالبحر، وقد يصل طوله لـ13 مترا، ولا يمثل خطورة على الإنسان، ويتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب، ولكنه يتناولها بكميات ضخمة».

وليد نور، مرشد سياحى

وتابع المرشد السياحي: «ظهوره من الحالات النادرة، ونحاول استغلاله للدعاية للسياحة في البحر الأحمر، وتحويله لعامل جذب للسائحين باعتباره أكبر الأسماك حجما في العالم، ولا يتغذى على الإنسان أو الحيوان، ويحافظ على البيئة ومجرد رؤيته تمثل متعة كبيرة للسائحين».

الجدير بالذكر أن القرش الحوت يتواجد في جميع البحار المدارية الدافئة والمعتدلة، وقادر على الغوص إلى عمق 700 متر. ويتميز القرش الحوت بأن لديه فم واسع قد يصل إلى 1.5 متر، ولديه من 300 إلى 350 صفا من الأسنان الصغيرة، والجسد لونه رمادي في الغالب والبطن أبيض فيه علامات كبقع بيضاء شاحبة، هذه البقع هي فريدة من نوعها، والجلد يمكن أن يصل سمكه إلى 10 سم، والقرش الحوت ليس سباحا ماهرا لأنه لا يستخدم كامل جسده ولا تصل سرعته إلا لـ5 كيلومتر في الساعة.