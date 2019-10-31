شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقط صورة تذكارية مع عمال مصنعي شركة النصر للكيماويات الوسيطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على إلتقاط صورة تذكارية مع عمال مصنعي شركة النصر للكيماويات الوسيطة. وافتتح الرئيس السيسي، في وقت سابق اليوم، مصنعي (فوق أكسيد الهيدروجين) و(الغازات الطبية والصناعية 3)، التابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة في «أبورواش» بمحافظة الجيزة.

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