شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات بـ«أبورواش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات بـ«أبورواش» في محافظة الجيزة، وقامت مجموعة من طالبات جامعة القاهرة بقص شريط الافتتاح.
وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجولة تفقدية داخل أروقة مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم (3)، رافقه خلالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
واستمع الرئيس، خلال الجولة إلى شرح تفصيلي عن غرفة التحكم للوحدات الإنتاجية والمرافق الصناعية والخدمية في جميع مراحل التجهيز، ويتكون طاقم العمل من كيميائيين اثنين ومهندس كهرباء.
كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنع فوق أكسيد الهيدروجين، وقام بجولة تفقدية بداخله، واستمع إلى شرح تفصيلي عن غرفة التحكم للمصنع والتي يعمل بها مدير غرفة التحكم وثلاثة كيميائيين.
وعقب ذلك، أعطى الرئيس السيسي إشارة بدء تشغيل المصنع، كما تفقد الرئيس أروقة المصنع وتعرف على المراحل الإنتاجية المختلفة، وذلك لإنتاج فوق أكسيد الهيدروجين بتركيز 50%.
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