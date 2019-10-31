شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس كمساري «قطار طنطا» 15 يومًا على ذمة التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مركز طنطا، الخميس، تجديد حبس كمساري القطار 934 المتجه من الإسكندرية إلى الأقصر 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في واقعة «وفاة راكب وإصابة آخر بعد قفزهما من القطار لعدم حملهما التذكرة»، المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية التذكرة».

تعود الواقعة عند ألقت مباحث السكة الحديد في طنطا القبض على كمساري القطار 934، بعد أن أجبر راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، ما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.