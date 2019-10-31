شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. صرف معاشات نوفمبر من خلال ماكينات الصراف الآلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي، باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد على 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأول من نوفمبر.

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعى إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يتم الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد على 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه.

وأضافت «والى» أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتي تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.320 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد العاشر من نوفمبر لما يزيد على 1.624 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.