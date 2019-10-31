مطاردة أمنية توقع عصابة الأشقياء الثلاثة بمدينة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت دورية أمنية القبض على 3 متهمين عقب مطاردة أمنية بالحي الأول في مدينة 6 أكتوبر، وعثر بحوزتهم على مخدر الحشيش ومبلغ مالي.
البداية أثناء مرور قول أمني رئاسة الملازم سامح بشارة الضابط بإدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة بالحي الأول بجوار نادي دجلة دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، اشتبهوا في مستقلي سيارة ملاكي ولدى التوجه لفحصهم حاولوا الهرب بالسيارة واصطدموا بسيارة الشرطة.
وتمكنت القوات من ضبط السيارة ومستقليها وهم كل من: "محمد.ع" 30 سنة، عامل، "محمد.م"، 31 سنة سائق (يقيمان في الإسماعيلية)، و"أحمد. ك. ع" 25 سنة عامل مقيم الفيوم، وبحوزتهم 5 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام ومبلغ 48 ألفا و900 جنيه.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والسيارة لتسهيل ترويجها.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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