ضبط 3 بنادق و25 طربة حشيش بحوزة شقيقين في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على شقيقين بحوتهما أسلحة نارية وكمية من جوهر الحشيش بمنطقة الوراق. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوراق اتجار شقيقين لأحدهما معلومات جنائية في الأسلحة النارية والمواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان مصطفى حربي وكريم عبد الرازق معاونا مباحث الوراق من ضبطهما حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما أثناء سيرهما بدائرة القسم. بتفتيش السيارة ومسكنهما عثر على (3 بنادق خرطوش عيار 12 – 8 طلقات من ذات العيار – 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي قدره 53 ألفا و900 جنيه). بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

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