قبل تهريبها داخل 9 طرود.. ضبط 80 كيلو من مخدر القات بميناء القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 80 كيلو جرام لمخدر القات داخل طرود بريدية لميناء القاهرة الجوي، خلال 24 ساعة الماضية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إجهاض مخططات التشكيلات العصابية الخطرة والنشطة القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الشرعية للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجود 9 طرود بريدية بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي تحوي شحنة كبيرة من مخدر "القات" مُرسلة من أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية إلى عدد من الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية مروراً بميناء القاهرة الجوي بنظام "الترانزيت".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية أمكن ضبط تلك الطرود، وتفتيشهم جمركياً وأسفر التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من مخدر القات وزنت "79,390 كيلو جرام"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.