"ضُبطت بكابينة السائق".. ضبط 576 كبسولة لعقار "السولبادين" المخدر بميناء سفاجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث المخدرات، ومباحث ميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب كمية من عقار "السولبادين" المخدر بميناء سفاجا.

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا اعتزام أحد الأشخاص "سائق سيارة نقل ومقطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة بالدقهلية" تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية قادمة من إحدى الدول العربية.

عقب تقنين الاجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة المشار إليها، وأسفرت أعمالها عن ضبط 576 كبسولة لعقار السولبادين المخدر مخبأة بكابينة السيارة قيادته بالمخالفة للقانون، وبمواجهته قرر أن المضبوطات تخص أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية تسلمها منه حال تواجده بالخارج لتوصيلها لذويه بالبلاد ونفى علمه بكونها مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.