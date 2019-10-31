الداخلية تنظم مؤتمرًا لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة غير المرخصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نظم قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، المؤتمر الثاني لرؤساء أقسام مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، خلال الفترة من 27– 29 أكتوبر الجاري.
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الإطار القانوني لجرائم السلاح والتأكيد على أهمية تضافر قوى المجتمع لمواجهة جرائم الأسلحة غير المرخصة كأحد أهم محاور انتشار جرائم العنف، وإلقاء الضوء على الدور الذي تضطلع به الكيانات الدولية في مكافحة هذه الجريمة، وكذا توضيح الدور الذي يمكن أن تقوم به أجهزة الإعلام في مكافحة انتشار هذه الجريمة.
واستعرض المشاركون خلال جلسات الانعقاد آليات الاستراتيجية الأمنية في هذا المجال، كما ناقش المؤتمر المواجهة التشريعية لذلك النشاط الإجرامي إلى جانب الإجراءات القانونية في ضبط القضايا.
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