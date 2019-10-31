قبل الإبلاغ بسرقتها.. أمن القاهرة يُعيد سيارة بها مستحضرات تجميل بـ 480 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط عاطلين سرقوا سيارة محملة بمستحضرات تجميل بالمرج.

الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم اشتبهت في سيارة نقل وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهما "عاطلَيْن، سبق اتهامهما في 5 قضايا، وتبين أن داخل السيارة (كميات كبيرة من مستحضرات التجميل تقدر بمبلغ 480 ألف جنيه، 7 مفاتيح مصطنعة، مبرد حديدي".

Advertisements

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة السيارة وما تحويه من مستحضرات تجميل من أمام أحد المخازن بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة السلام أول بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وأمكن التوصل إلى المجني عليه وباستدعائه تعرف على السيارة والمضبوطات المستولى عليها واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.