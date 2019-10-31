داخل مكتبة بالأزبكية.. ضبط 40 ألف كتاب مدرسي بدون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط 40 ألف كتاب مدرسي خارجي خاصين بمراحل التعليم المختلفة داخل مكتبة بمنطقة الأزبكية بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم. عقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات فقد تمكن ضباط قسم مباحث المصنفات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مدير مكتبة بدائرة قسم الأزبكية، مقيم بالأزبكية لقيامه ببيع وتداول كتب خارجية خاصة بمناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل التعليمية "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم بالمخالفة للقانون. وبتفتيش المكتبة عُثر بداخلها على 40,500 ألف نسخة كتاب خارجي لمواد (الرياضيات – الكمبيوتر – الأحياء – الجيولوجيا) خاصين بمراحل التعليم المختلفة – وجميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم. وبمواجهته المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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