وزير الري يكرم خريجي البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

كرَّم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، خريجي البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الإدارية الشابة بالوزارة، خلال فعاليات حفل ختام البرنامج، والذي عقد على مدار خمسة أسابيع بمقر قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الموارد المائية والري على تنمية القدرات الإدارية والقيادية في كافة المجالات للعاملين بالوزارة.

واستهدف البرنامج 30 متدربا من مختلف قطاعات الوزارة، وقد تضمن الموضوعات ذات الصلة ببناء قدرات القيادات الشابة، والتي شملت مجالات الشئون المالية والإدارية بالوزارة، والإدارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجي، والقوانين الحاكمة وإدارة الموارد البشرية، وتنمية المهارات الشخصية وإدارة الأزمات، وآليات اتخاذ القرار.

وشملت فعاليات البرنامج خمسة أبحاث ذات صلة بالتحديات الفنية والإدارية التي تواجه الوزارة ومقترحات للحلول الممكنة.

وفي ختام الحفل، وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، الشكر للمتدربين لما لمسه من تطور ملحوظ في مهارات النقاش وطرح الرؤى والأفكار، كما شكر القائمين بالعمل على إعداد وتنفيذ هذا البرنامج التدريبي بقطاع التدريب، وتلى ذلك توزيع الشهادات على القيادات الإدارية الشابة المستقبلية.