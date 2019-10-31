نائبة وزير الزراعة تفتتح بطولة جمال الخيول العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب، بطولة مصر القومية والدولية الـ 21 لجمال الخيول العرببة الأصيلة، والتي تقام بمحطة الزهراء للخيول العربية لمدة 4 أيام بمشاركة 270 حصانًا، وحضور 10 حكام دوليين.

وقالت منى محرز، إن البطولة المحلية ستكون أول يومين والبطولة الدولية اليوم الثالث والرابع، وسوف تقوم الادارة المركزية لمحطة الزهراء بعرض للخيول من انتاج المحطة وكذلك عرض لأدب الفروسية الشعبية يوم السبت بعد انتهاء بطولة الجمال.

الجدير بالذكر أن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة تعتبر من أقدم المحطات فى العالم، وأنها تشرف على أكثر من 12 ألف مزرعة للقطاع الخاص تحتوي على 15 الف حصان وهي التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي الأصيل.

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كما تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم، التى تمتلك 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان والأخير هو أشهر وأجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول في العالم مع الصقلاوي، ويرجع كل اسم لهذه الأنواع نسبة إلي القبائل العربية التي اشتهرت بهذه الخيول وكانت هي مصدرها في العالم بمنطقة الجزيرة العربية، وذلك منذ نحو 4500 عام وانتقلت لمصر مع الفتح الإسلامي.

ومحطة الزهراء هى الأولى عالميًا فى تصدير الخيول العربية وهي مقامة على مساحة نحو 50 فدانًا بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتحتوى على نحو 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.

وأنشئت لتربية الخيول العربية الأصيلة عام 1908م، ثم في عام 1928، إبان عهد الملك فؤاد الأول، اشترت الجمعية أرضها في عين شمس لتتوسع في الحفاظ على أنساب الخيول العربية.

وتنظم في مصر مهرجانا دوليًا سنويًا للخيول العربية الأصيلة تشارك فيه خيول عربية من مختلف الدول، ويجري خلاله تنظيم مسابقة لاختيار أجمل الخيل، ونظرا للقيمة التاريخية للمحطة فإن هناك تكليف رئاسي بإقامة امتداد يليق بها مع الحفاظ على المحطة الاصلية كمتحف تاريخي.