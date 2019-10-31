"الخشت": 4 أساتذة بجامعة القاهرة يحصدون جوائز "سكوبس" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بفوز 4 من أساتذة الجامعة بجائزة سكوبس SCOPUS للتميز البحثي الصادرة عن دار النشر العالمية إلسيفيرElsevier، في أعلى عدد من الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة.

وأوضح الخشت، في بيان له، اليوم الخميس، أن هذه الجائزة تمنح للباحث صاحب أعلى عدد من استشهادات مرجعية على أبحاثه في المجلات الدولية المصنفة في قاعدة بيانات سكوبس الدولية.

وقدم الخشت، التهنئة للأساتذة الفائزين بجائزة سكوبس للتميز البحثي ضمن 10 علماء مصريين فازوا بالجائزة، منهم 4 من أساتذة جامعة القاهرة، بنسبة 40% من الجوائز الدولية في النشر الدولي، حيث فاز بالجائزة كلًا من الدكتور محمود السعيد محمود والذي حصل على أعلى عدد من الاستشهادات المرجعية في مصر في مجال إدارة الاعمال والاقتصاد، والدكتور أبو العلا عطيفي حسنين في مجال علوم الحاسب، والدكتور أحمد جمعة رضوان في مجال الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور منى فؤاد علي في الآداب والإنسانيات.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن تقديره للأساتذة الحاصلين على الجائزة، والذين أسهمت جهودهم بشكل مباشر في تقدم الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية مثل تصنيف شنغهاي والذي تقدمت فيه لأول مرة في تاريخها لتكون ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالمية، والتقدم في تصنيف QS البريطاني للتخصصات لعام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%.

وأكد الخشت أن أساتذة جامعة القاهرة وباحثيها يشرفون الجامعة في المحافل الدولية سواء بابتكاراتهم أو بأبحاثهم المنشورة دوليًا باسم جامعة القاهرة والتي يستشهد بها على المستوى الدولي، مما يرفع من شأن الجامعة في التصنيفات العالمية ويؤثر إيجابيًا على السمعة الدولية للجامعة، مشيرًا إلى أن هنام اهتمامًا بتطوير جودة البحث العلمي، ورفع مستويات النشر الدولي، وتشجيع المتميزين في النشر الدولي وتقديم مكافآت مادية.