بتهمة الرشوة.. ضبط رئيس إحدى الجمعيات ومسؤولة سابقة بالشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات؛ لطلبه وتقاضيه 450 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه بصفة شهرية من صاحب شركة خاصة من أجل تسهيل تعاقد الشركة مع الجمعية؛ لاستغلال قطعة أرض ملك الجمعية لإقامة ورش كبرى لتصنيع الأخشاب وعدم عرقلة التعاقد.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى ضبط رئيسة مكتب الشهر العقاري "سابقاً" بإحدى المحافظات؛ لحصولها على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل استغلال نفوذها لدى مرؤوسيها السابقين بالمكتب، لإلغاء بعض التوكيلات التي كانت قد حررتها قبيل إحالتها للمعاش لصالح أخرين، ليستولوا بها على ممتلكات الغير بعد نسبها إلى أصحابها على خلاف الحقيقة، وضُبطت جميع التوكيلات المزورة التي حررتها المتهمة.

يأتي ذلك في إطار نجاح الهيئة خلال شهر أكتوبر، في تنفيذ 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالها إحالة 93 متهمًا للنيابات المختلفة، كما تم مواجهة إنحراف 104 موظفين.