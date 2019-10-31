الرقابة الإدارية تضبط "مدير مديرية تعليم" بتهمة الرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مدير مديرية التربية والتعليم بإحدى المحافظات؛ لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مدير مدرسة ثانوي صناعي، مقابل عدم إرساله لجان المتابعة للتفتيش على المدرسة، وسماحه باستمرار مدير المدرسة في وظيفته.

وقال بيان لهيئة الرقابة الإدارية، الخميس، إن ذلك يأتي في إطار نجاح الهيئة خلال شهر أكتوبر، في تنفيذ 16 قضية جنائية مباشرة متنوعة، تم من خلالها إحالة 93 متهمًا للنيابات المختلفة، كما تم مواجهة إنحراف 104 موظفين.

وضبطت الرقابة الإدارية، رئيس قسم مراقبة الأغذية بإحدى الإدارات الصحية، ومفتش أغذية بذات الإدارة، وذلك حال تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد مستوردي اللحوم المجمدة مقابل قيامهما بإنهاء إجراءات التحفظ على شحنة لحوم مستوردة تبلغ قيمتها حوالي 5 ملايين جنيه.

وأشارت الهيئة إلى القبض على منتحل صفة موظف ضرائب عقارية طلب تحصيل المستحقات الضريبية من أحد الممولين دون وجه حق، مستخدماً في ذلك بعض الطرق الاحتيالية ليتمكن من النصب على ممولين آخرين.