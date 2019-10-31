الجيزة: إيقاف مدير إشغالات المنيرة الغربية للتستر على عقار مخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة، قراراً بإيقاف مدير إدارة الإشغالات لقطاع المنيرة الغربية بحي شمال الجيزة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه ووقف صرف نصف أجره؛ لاتهامه بالتضليل وتقديم معلومات مغلوطة عن عدم وجود مخالفات بناء بإحدى العقارات بشارع كامل عطية بمدينة الأمل مما ترتب عليه تمادي المخالف واستمراره في الأعمال المخالفة.

وقال المحافظ،في تصريح اليوم الخميس، بإن مواجهة مخالفات البناء من شأنها الحفاظ على البنية التحتية التي يتم ضخ المليارات بها إضافة إلى تطبيق القانون بحزم تجاه المخالفين، لافتا إلى أن الدولة بمختلف أجهزتها عازمة على اجتثاث جذور الفساد .

وأشار راشد إلى أن وقائع الفساد لا تقل خطورة عن جرائم الإرهاب وأن الفاسد والإرهابي يقاتلان الدولة إما بالسلاح أو انعدام الأمانة، مؤكدا على السعي نحو تحسين أداء الموظفين بالوحدات المحلية ورفع كفاءة العاملين بها من خلال التدريب والتأهيل وعقد الندوات والبرامج لتطوير المهارات وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

ولفت المحافظ إلى أن هناك مجهودات تبذل لموجهة كافة أشكال الفساد.. منوها بأن أجهزة الرصد والمتابعة والمرافق بحي العجوزة قامت بضبط 3 موظفين من مدينة كرداسة وحي بولاق الدكرور ينتحلون صفة موظفين بإشغالات حي العجوزة ويمرون على المحال التجارية لابتزاز أصحابها وطلب أموال منهم وقد تم إلقاء القبض عليهم وهم يستقلون سيارة تتبع مجلس مدينة كرداسة وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.