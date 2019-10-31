أول تعليق برلماني على طلب السيسي من مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بافتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بشأن ضرورة استخدام الأدوات البرلمانية لكشف ومحاسبة أوجه التقصير.

وقالت "حسونة" في بيان اليوم، إن "الرئيس السيسي أرسي مبدأ الحساب والعقاب للمقصرين حتى ولو كانت الحكومة، وجاء حديث الرئيس تكليفًا للبرلمان بضرورة تصدي لجانه لأي تقصير تراه وتشكيل لجان لتقصي الحقائق وتوجيه استجوابات لو رأت ذلك دون أن تشعر الحكومة بحساسية من الانتقادات".

وأوضحت أن البرلمان كجهة رقابة وتشريع، وحينما يرى رئيس الجمهورية أن يستخدم البرلمان أدواته الرقابية ضد الحكومة، فهذا دليل دامغ على أن السيسي لن يتستر على أي فساد وسيضرب بيد من حديد مع البرلمان على كل فاسد.

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كان الرئيس السيسي أشار إلى وجود مسؤولية كبيرة على أعضاء مجلس النواب؛ للتصدي لأي محاولة تشكيك في الجهود التي تبذلها الدولة المصرية.

وقال: "نواب الشعب لهم مسؤولية؛ أن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة اعلنوا ولو كان فيه غير كده اعلنوا".

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