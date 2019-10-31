مصر | قرار عاجل من النيابة بشأن كمسري قطار طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من النيابة بشأن كمسري قطار طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، تجديد حبس كمسري قطار طنطا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة راكب ونجاة الثاني بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

وأصدرت نيابة مركز طنطا، مسبقًا قرارًا بإخلاء سبيل "أحمد سمير علي"، زميل المتوفى ( م.ع - ٢٣سنة) من شبرا الخيمة قليوبية، وتباشر النيابة تحقيقاتها الموسعة في القضية.

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وتعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.

وتلقى اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلي مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار (م.ح) بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم صدر القرار المتقدم.