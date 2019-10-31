مصر | "مستحضرات تجميل بنصف مليون جنيه".. سقوط 2 لسرقتهما سيارة نقل بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستحضرات تجميل بنصف مليون جنيه".. سقوط 2 لسرقتهما سيارة نقل بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية فور ارتكابهما واقعة سرقة سيارة محملة بكمية من مستحضرات التجميل.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم اشتبهت في إحدى سيارات "نقل" باستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهما عاطلَيْن، سبق اتهامهما في 5 قضايا) وتبين أن داخل السيارة (كميات كبيرة من مستحضرات التجميل تقدر بمبلغ 480 ألف جنيه- 7 مفاتيح مصطنعة- مبرد حديدي).