مصر | ضبط مصنعين لإنتاج "حلاوة المولد" من خامات مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مصنعين لإنتاج "حلاوة المولد" من خامات مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن دقيق كائن بدائرة قسم شرطة البساتين)، لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق الفاخر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعه، وعثر بداخل المخزن على ( 5 أطنان دقيق فاخر ).

وكما تم ضبط (صاحب مصنع حلوى كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الحلوى الجافة "حلوى المولد" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر داخل المصنع على (4500 قطعة حلوى "معدة للبيع"- أكثر من 6 طن من خامات التصنيع " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات"- الأدوات والمعدات التي تستخدم فى عملية التصنيع).

وكما تم ضبط (مسئول مصنع حلوى كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الحلوى الجافة "حلوى المولد" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر داخل المصنع على (2500 قطعة حلوى "معدة للبيع"- 3،750 طن من خامات التصنيع " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات"- الأدوات والمعدات التي تستخدم في عملية التصنيع).

وكما تم ضبط (صاحب كشك لبيع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة حلوان) لإدارته الكشك بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من السجائر المستوردة والمهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل الكشك على (430 علبة سجائر "أنواع مختلفة" جميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.