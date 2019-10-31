مصر | دفاع عمرو القاضي بـ"التلاعب بالبورصة": عدم وجود أي دليل ضد موكلي بتقرير اللجنة الفنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع عمرو القاضي بـ"التلاعب بالبورصة": عدم وجود أي دليل ضد موكلي بتقرير اللجنة الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد محامي المتهم الثامن عمرو القاضي، براءة موكله بسبب عدم وجود أي اتهام في تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، موضحًا أن المتهم ليس له علاقة بالقضية إلا شراء عدد من الاسهم فقط وليس له علاقة بالصفقة التي تمت بعد شراءه للأسهم بالبنك الوطني.
من جانبه أوضح المحامي أسامة حسنين عبيد، محامى المتهم التاسع حسين الشربيني، أن ظهور اسم المتهم بالقضة لأنه كان سمسارا للمشتري بالصفقة محل الواقعة، في حين أن تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة برأت المتهم من تلك التهة نهائيًا، مضيفًا أن مجلس إدارة البنك هو من طلب من المتهم شراء 5 آلاف سهم للبنك وليس رغبة شخصية منه، مطالبًا ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه.
وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.
وطلبت النيابة العامة امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد محمد نعيم" بمنعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.