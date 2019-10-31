مصر | دفاع عمرو القاضي بـ"التلاعب بالبورصة": عدم وجود أي دليل ضد موكلي بتقرير اللجنة الفنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع عمرو القاضي بـ"التلاعب بالبورصة": عدم وجود أي دليل ضد موكلي بتقرير اللجنة الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم الخميس، لهيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وأكد محامي المتهم الثامن عمرو القاضي، براءة موكله بسبب عدم وجود أي اتهام في تقرير اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، موضحًا أن المتهم ليس له علاقة بالقضية إلا شراء عدد من الاسهم فقط وليس له علاقة بالصفقة التي تمت بعد شراءه للأسهم بالبنك الوطني.

من جانبه أوضح المحامي أسامة حسنين عبيد، محامى المتهم التاسع حسين الشربيني، أن ظهور اسم المتهم بالقضة لأنه كان سمسارا للمشتري بالصفقة محل الواقعة، في حين أن تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها المحكمة برأت المتهم من تلك التهة نهائيًا، مضيفًا أن مجلس إدارة البنك هو من طلب من المتهم شراء 5 آلاف سهم للبنك وليس رغبة شخصية منه، مطالبًا ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه.

وكانت الدائرة 107 "مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" برئاسة المستشار محمد الفقي.

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