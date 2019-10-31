مصر | "استروكس وهيروين".. ضبط 3 من تجار "الكيف" في الشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "استروكس وهيروين".. ضبط 3 من تجار "الكيف" في الشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( مسجل خطر "مخدرات" سبق اتهامه في عدد 22 قضية آخرهم "سرقة سيارة"- عاطل، سبق اتهامه في 9 قضايا آخرهم "مخدرات") حال استقلالهما سيارة بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس المخدر وزنت 1،700 كيلو جرام- مبلغ مالي ).

وكما تم ضبط (عاطل، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "ضرب") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 35 جرام- مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.