مصر | ضبط مدير مكتبة لحيازته 40 ألف كتاب مقلد في الأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مدير مكتبة لحيازته 40 ألف كتاب مقلد في الأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير مكتبة بالأزبكية بداخلها أكثر من 40 ألف نسخة كتاب خارجي خاصين بمراحل التعليم المختلفة "مقلدة ومنسوخة".

وتمكن قسم مباحث المصنفات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص (مدير مكتبة كائنة بدائرة قسم الأزبكية ومقيم بالأزبكية) لقيامه ببيع وتداول كتب خارجية خاصة بمناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل التعليمية (الإبتدائية – الإعدادية – الثانوية) بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم بالمخالفة للقانون.

وبتفتيش المكتبة عُثر بداخلها على عدد (40،500 ألف نسخة كتاب خارجى لمواد (الرياضيات – الكمبيوتر – الأحياء – الجيولوجيا) خاصين بمراحل التعليم المختلفة – وجميعها مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من وزارة التربية والتعليم. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. Advertisements وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط كافة أشكال الجريمة، ومكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.



وعقب تحريات مسبقة وتقنين الإجراءات.