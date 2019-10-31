مصر | جمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة": أملنا كبير في أن يتضح حجم الجرم في حقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة": أملنا كبير في أن يتضح حجم الجرم في حقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والوارد اسمه سادسًا بأمر الإحالة في قضية "التلاعب بالبورصة"، إنه تضرر كثيرًا على مدار سنوات اتهامه في القضية.

وأكد "جمال"، الذي طلب الحديث من المحكمة وسمحت له، أنه تاريخه المهني وصل لـ 28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، وشدد: "عملنا الأساسي يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين"، وأشار إلى أن الثقة تكمن هنا في ثقتهم في القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل.

وشدد "جمال" على أنه عمل في الداخل والخارج، وأوضح للمحكمة بأن موظفي البنوك يوقعون على عقد مع البنك يشمل عدة التزامات منها أنه لا يحق له ان يتداول سهم البنك الذي يعمل فيه إلا بإخطار البنك، مضيفا: "في كل الأحوال محرم علي بيع أسهم هذا البنك"، وعلل ذلك بأنه وبحكم ظيفته مُطلع على بعض المعلومات عن نشاط البنك قد لا تكون متوافرة للآخرين، مشددًا:"هذا التزام".