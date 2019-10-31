مصر | في 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 2610 مخالفة مرورية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 24 ساعة الأخيرة.. تحرير 2610 مخالفة مرورية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير 2610 مخالفة مرورية تنوعت ما بين ضبط (1680 ) مخالفة نموذج 125، (475) متنوع، (41) بدون تسيير، (1353) انتظار خاطئ، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، ( 3 ) دراجه بدون لوحات معدنية،( 23 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (21 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 40 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 36 ) زجاج فاميه، حجز سيارة، ( 65 ) التصالح الفوري، ( 19 ) ملصقات ومتعلقات، ( 115 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 30 ) حملة السرفيس، (60) بدون قيادة، حجز دراجة نارية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.