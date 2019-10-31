أخبار مصر | وسائل الحرب تطورت.. رسالة هامة من الرئيس السيسي إلى النائب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسائل الحرب تطورت.. رسالة هامة من الرئيس السيسي إلى النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قائلًا: أنت حارس وحامي الشعب المصري.

والرئيس قال في رسالته إلى "الصواي"، في فعالية افتتاح مصنعين جديدين في أبو رواش، صباح اليوم،: من فضلك المسارات اللي كانت ماشية قبل كدة كانت تتوافق مع ظروفنا خلال الخمسين سنة الماضية، لكن النهاردة جد جديد؛ بسبب تطور وسائل الحرب".

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الرئيس طالب النائب العام، بالتحقيق في أي اتهامات متعلقة بأي مؤسسة في الدولة، قائلًا: مش عايز حد يزعل، وكلامي لكل المؤسسات والمسؤولين"، مضيفًا: "ده مش توجيه والله".

وشهد الرئيس السيسي، صباح اليوم، افتتاح مصنعين جديدين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، الأول مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، والثاني فوق أكسيد الهيدروجين، في قرية أبو رواش، بمحافظة الجيزة.

ويحضر الافتتاح كل من دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.