أخبار مصر | "الصحفيين" تحيل رئيسي تحرير ومحرر بـ"الجمهورية" إلى التحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تحيل رئيسي تحرير ومحرر بـ"الجمهورية" إلى التحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في جلسته الأخيرة، إحالة رئيسي تحرير ومحرر للتحقيق، بعد نشرهم تقارير تشكك في الذمة الوطنية والسمعة المهنية للصحفي محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وأحال مجلس النقابة كلاً من عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعبد النبي الشحات رئيس بوابة الجمهورية، وهيثم طوالة، محرر في دار التحرير، للتحقيق بناءً على المذكر المقدمة من عبد الحفيظ، عضو النقابة والتي تقدم بها الأسبوع الماضي.



وجاء بالمذكرة المقدمة، من عبد الحفيظ، أن الصحفيين الثلاثة دأبوا على التشهير به والطعن في ذمته الوطنية واتهامه باتهامات باطلة يعاقب عليها القانون، "كانت آخر محاولة للشتهير بي ما نشرته الجمهورية في عددها الأسبوعي بتاريخ 24 أكتوبر 2019 ونشره موقعها الإلكتروني، ونقله الصحفي هيثم طوالة في بيان صادر عما يسمى كتلة شباب الصحفيين"، يقول عبد الحفيظ في مذكرته.

Advertisements