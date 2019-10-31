أخبار مصر | دورة تدريبية لتنمية مهارات الصيادلة وتطبيق معايير الجودة بجنوب سيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية لتنمية مهارات الصيادلة وتطبيق معايير الجودة بجنوب سيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بجنوب سيناء، دورة تدريبية للصيادلة علي مدار يومين حول أساسيات العمل الصيدلي بالوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة علي مستوي المحافظة في إطار الإستعدادات الخاصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء.

حيث تتناول الدورة أساسيات العمل الصيدلي في ضوء سياسات ومعايير الجودة والعمل علي رفع كفاءة الصيدلي واتباع معايير الجودة في مخزون الأدوية وكيفية تحديد إحتياجات الوحدات والمستشفيات من الأدوية والمستلزمات بما يتلائم والإستغلال الأمثل للموارد وكذا العمل علي تفعيل منظومة الصيدلة الإكلينيكية لتقديم خدمات طبية وصيدلانية مميزة ذات جودة عالية بما يتلائم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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من جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بأن الدورة تأتي في ضوء تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وذلك للإهتمام برفع كفاءة العنصر البشري من الصيادلة والتدريب على معايير الجودة العالمية وإدارة المخزون الإستراتيجي من الأدوية وكيفية متابعة حركتها وتحديد إحتياجات الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة علي مستوي المحافظة لتجنب النقص فيها.

تأتي تلك الدورة ضمن سلسلة الدورات التدريبية الخاصة برفع كفاءة الفرق الطبية مكتملة سواء أطباء بشرين أو صيادلة أو أسنان أو علاج طبيعي أو فنين تمريض وأشعة ومعامل وغيرهم، في إطار إستعدادات المديرية والمحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء.