أخبار مصر | عاجل.. الاعتداء على طبيب بمستشفى قويسنا المركزي والسبب مفاجأة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاعتداء على طبيب بمستشفى قويسنا المركزي والسبب مفاجأة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتدى عدد من المرافقين لأحد المرضى بمستشفى قويسنا المركزي، بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، على الدكتور مصطفى ربيع، نائب العظام، وأحدثوا إصابات برأسه، وعلى عدد من الأطباء بقسم الاستقبال.

وجاء ذلك بعدما أبلغهم الطبيب، بعدم وجود سرير عناية مركزة، وأنه سيتم تحويل الحالة لمستشفى آخر، فقاموا بالاعتداء عليه بجهاز الضغط، محدثين إصابات برأسه واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم استدعاء الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وتحويل المريض إلى مستشفى شنتنا الحجر، بعد التواصل لوجود سرير عناية مركزة.

فيما سادت حالة من الاستياء بين الأطباء، مؤكدين أن مسلسل الدماء والاعتداء على الأطباء في الاستقبال ما زال مستمرا دون وجود ما يحميهم من غضب أهالي المرضى.