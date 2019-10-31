أخبار مصر | "ادعم نقابتك" تطالب بدمج الفرعيات المقسمة قبل إجراء انتخابات "المحامين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ادعم نقابتك" تطالب بدمج الفرعيات المقسمة قبل إجراء انتخابات "المحامين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، مجلس إدارة نقابة المحامين والنقيب سامح عاشور، بأن يدمجوا النقابات الفرعية وإعادتها واحده بعد قرار تقسيمها وذلك من أجل الحفاظ على وحدة وقوة العمل النقابى، فالنقابة العامة بمثابة الرأس من جسد مهنة المحاماة علي أن يتم تنفيذ نص الماده ١٤٤ دون إرجاء.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحملة، عبد المجيد جابر، في تصريح إلى "الخليج 365"، بضرورة إلغاء قرار التقسيم وعودة الوحدة للنقابات الفرعية بعدما أثر قرار التقسيم سلبآ على النقابات الفرعية بعدما دخلت في صراع مع النقابة الأم وعانت الجمعيات العمومية لهذه النقابات من حالة الانقسام الداخلي والصراعات الداخلية والمصالح الشخصية حتى أصبحت كيانات ضعيفة، لذا يجب أن تعود نقابة المحامين نقابه قويه وتطهيرها من الدخلاء عليها وعودة نقابات الاسكندريه والجيزه والقاهره وأسيوط وبقية النقابات المقسمه كنقابات موحده مدمجه.

وأضاف "جابر"، أن سلبيات عملية التقسيم كانت بالغة على مهنة المحاماة وساءت أحوال عمل المحامين مع كافة الجهات المعنية قضائية كانت أو تنفيذية بعد قرار التقسيم مشيرا ان عودة النقابات المقسمه له فاعلية وقوة واثراء للعمل النقابي واثر ذلك علي وحدة القرار النقابي.