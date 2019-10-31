أخبار مصر | "السلمي" يرفض تدخل الاتحاد الأوروبي في الشئون الداخليه للدول العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السلمي" يرفض تدخل الاتحاد الأوروبي في الشئون الداخليه للدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، رفضه تدخل الاتحاد الأوروبي في الشئون الداخلية لكافة الدول العربية، مضيفًا أنه لن تقبل الشعوب العربية التدخل في أحكام القضاء من أي دولة أخرى.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي عليه أن ينظر للأمور التي تخص الدول الأوروبية ولا يتدخل في ما يخص الشأن العربي.

وتابع "السلمي" خلال كلمته بالجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، "نحن شعوب لديها سيادة ومصر والقضاء العربي خط أحمر لن نسمح بالمساس به".