أخبار مصر | وزير الخارجية: مصر ستحمي حصتها من مياه النيل بـ"المواثيق والمعاهدات الدولية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية: مصر ستحمي حصتها من مياه النيل بـ"المواثيق والمعاهدات الدولية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على أنه لا تهاون في حق مصر المائي وسوف تقوم مصر بحماية أمنها المائي مستندة إلى المواثيق والمعاهدات الدولية.

وتابع "شكري"، خلال كلمته أمام البرلمان العربي بالجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمناقشة كيفية حل أزمة سد النهضة، أنه لا يمكن أن تحرم مصر من حصتها من نهر النيل والذي قامت عليه أقدم الحضارات في العالم وأول دولة مركزية في التاريخ.