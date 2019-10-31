أخبار مصر | تداول 313 شاحنة و107 سيارات بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 313 شاحنة و107 سيارات بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 313 شاحنة بضائع و107 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين أمانة وعزيز إكسبريس وعلى متنهما 62 شاحنة.

وتغادر السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 104 شاحنات و15 سيارة.

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 68 شاحنة و22 سيارة.

وغادرت العبارة أمانة وعلى متنها 15 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 18 شاحنة و1 سيارة.