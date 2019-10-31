شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: انتهي عصر الحنفيات المفتوحه ودخلنا عصر الترشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، «إن عصر التبذير والإسراف والحنفيات المفتوحة انتهي بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودخلنا عصر ترشيد الاستهلاك في الموارد المتاحه بكل مناحي الحياة في مصر».

ولفت أبوصدام، في بيان صحفي الخميس، إلى أن الترشيد لا يعني التضييق أو منع الاستخدام، بل الاستخدام بكفاءة للحد من هدر الموارد المتاحة واستخدام الحد الأدني للوصول إلى أفضل نتائج، فزيادة استخدام المياه في الزراعه (الري بالغمر) يعطي إنتاجية أقل من الري بالطرق الحديثه (كالري بالتنقيط أو الرش)، والتغذية السليمة لا تعني كثرة الطعام بقدر ما هي مرتبطه بتنوعه ونسبه، فنرى أن الدول المتقدمه التي لا تعاني سوء التغذيه تنفق نفقات أقل على الطعام من معظم الدول الفقيره التي تعاني من سوء التغذيه.

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وأضاف أبوصدام، إن توجيهات الرئيس السيسي، كانت واضحه في هذا الاتجاه فقد وجه بترشيد المصروفات العامه مع تحسين الخدمات الأساسيه المقدمه للمواطنين، ووجه بترشيد استخدام المياه لتعظيم الإستفاده من الموارد المتاحه، وفي مجال الكهرباء تبدأ الحكومه في تبديل العدادات الحاليه بعدادات مسبقة الدفع وتعميم استخدام اللمبات الموفره.

وأشار أبوصدام، أن تحويل نظام الري إلى الحديث، والذي سيبدأ في يناير 2020، هو أكبر تطبيق فعلي لمبدأ الترشيد، وسيتم تحويل نظام الري حسب إعلان الحكومه على ثلاث مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لمدة عامين وتستهدف الأراضي حديثة الإستصلاح، والمرحلة الثانية لمدة عامين وتستهدف الحدائق والبساتين، والمرحلة الثالثة مدتها 6 سنوات، والتي ستشمل كل الأراضي الزراعيه المتبقيه من المرحلتين السابقتين.

وأكد عبدالرحمن، أن طرق الري الحديثه هي أنظمه تعمل على توزيع المياه بنسب متساويه على المزروعات، بحيث يسهل التحكم فيها وأعطاء النبات إحتياجه المائي دون زياده أو نقصان، وبالتالي توفر المياه وتقلل الفاقد منه وتعطي إنتاجيه أعلي بجوده أعلي وتسهل إستخدام الأسمده، وتقلل من الكمية المستخدمه منها، وبذلك تعطي عائداً على المزارع بأقل من التكلفه في نظم الري التقليديه القديمه.