شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لازم شركات القوات المسلحة تدخل البورصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مشاركة شركات القوات المسلحة في طروحات البورصة، وذلك خلال افتتاحه مصانع شركة النصر للكيماويات.

وقال الرئيس: «الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهز لطرحها في البورصة لابد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة.. لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين إنهم يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات».

وأضاف: «إحنا شغالين في الموضوع ده بقالنا 3 سنين، لكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كتير، ولسة مانزلش الحجم المناسب».