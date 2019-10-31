شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الإعلان عن الصندوق السيادي المصري قريبًا.. وأرقامه قد تصل لتريليونات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الصندوق السيادى المصرى، الذي سيتم الإعلان عنه في وقت قريب، سيكون بأرقام كبيرة تعكس القدرات الحقيقية لمصر وأصولها، وقد تصل الأرقام إلى تريليونات.
وتابع الرئيس، في كلمته خلال افتتاحه المصنعين التابعين لشركة النصر للصناعات الوسيطة، الخميس، أن الصندوق السيادي سيضم أصول مصر، وسيعكس القدرة الاقتصادية للدولة المصرية.
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