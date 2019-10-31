شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار مائل في الورديان بالإسكندرية.. ورئيس الحي: صادر له 33 قرار إزالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، الخميس، عقارًا كاملًا من السكان بمنطقة الورديان، عقب حدوث ميل مفاجئ.

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تبين أن العقار المائل مكون من دور أرضي و16 طابقًا علويًا بناء حديث، مأهول بالسكان، وحدوث ميل وفاصل بينه وبين العقار المجاور له قدره 10 سم، ما أحدث أضرارا بالعقار المجاور له رقم 2 بذات الشارع مكون من 11 طابقًا.

من جانبه، قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن العقار المائل مخالف ولم يصدر له أي ترخيص، موضحا أنه جرى بناؤه عام 2012 وصادر له 33 قرار إزالة.

وأشار «كمال» إلى أنه جرى إخلاء العقار المائل و3 عقارات مجاورة من السكان دون المنقولات وعددهم 50 أسرة تقريبًا، حفاظًا على حياتهم.