شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار مائل في الورديان بالإسكندرية.. ورئيس الحي: صادر له 33 قرار إزالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أخلت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، الخميس، عقارًا كاملًا من السكان بمنطقة الورديان، عقب حدوث ميل مفاجئ.
تبين أن العقار المائل مكون من دور أرضي و16 طابقًا علويًا بناء حديث، مأهول بالسكان، وحدوث ميل وفاصل بينه وبين العقار المجاور له قدره 10 سم، ما أحدث أضرارا بالعقار المجاور له رقم 2 بذات الشارع مكون من 11 طابقًا.
من جانبه، قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن العقار المائل مخالف ولم يصدر له أي ترخيص، موضحا أنه جرى بناؤه عام 2012 وصادر له 33 قرار إزالة.
وأشار «كمال» إلى أنه جرى إخلاء العقار المائل و3 عقارات مجاورة من السكان دون المنقولات وعددهم 50 أسرة تقريبًا، حفاظًا على حياتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء عقار مائل في الورديان بالإسكندرية.. ورئيس الحي: صادر له 33 قرار إزالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.