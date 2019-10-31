شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 3 حقائب تدريبية جديدة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، الأسبوع المقبل، حقيبة تدريبية جديدة عن إدارة الفعاليات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم، تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمود شعراوي بتنمية مهارات العاملين بالمحليات وتدريبهم ورفع كفاءتهم.

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وتتضمن الحقيبة الجديدة، حسب بيان صحفي، الخميس، كيفية إدارة الاجتماعات وورش العمل النقاشية وجلسات العصف الذهني ومجموعة إدارة الأزمات وجلسات المحاكاة والتجهيز والتوثيق لها، كما ينظم المركز أيضًا دورتين تدريبيتين جديدتين خلال الأسبوع المقبل، هما تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية ودورة اللغة الإنجليزية، ويستفيد من الدورات 135 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد الوزير أن الدورات التدريبية بمركز سقارة للعام الحالي تستهدف إكساب العاملين بالمحليات العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعلم، وفهم وتطبيق أحدث النظريات الإدارية، والتعرف على النظم والقواعد الحاكمة للعمل الحكومي وآليات العمل بالمحليات والتركيز على أكثر الملفات من حيث الأهمية لتنفيذ رؤية الدولة في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مركز سقارة يسير على قدم وساق لتنفيذ خطته التدريبية لهذا العام، حيث نفذ حتى الآن 30 دورة تدريبية وورشة عمل، استفاد منها حوالي 4 آلاف متدرب، وركزت خلالها الدورات على عدة محددات، وأهمها تلبية أكبر نسبة ممكنة من الاحتياجات التدريبية اللازمة لتمكين العاملين من رفع مهاراتهم وأدائهم للأعمال بصورة أفضل وأسرع.

ولفت «شعراوي» إلى أن الدورات تتضمن مناقشة ومحاكاة الواقع الذي نعيشه يوميًا، والاطلاع على الطرق المُثلى لتقديم الخدمات بصورة أفضل ونَيْل رضا المواطنين.