شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لـ«القطاع الخاص»: «اشتغلوا وأنا معاكو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشراكة القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الدولة لهذه الشراكة، قائلًا: «القطاع الخاص مرحب به للشراكة مع الدولة في كل المشروعات».
وأضاف الرئيس، خلال افتتاح مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، تركيز 50%، التابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش في الجيزة، الخميس: «قولنالهم اتفضلوا معانا واشتغلوا وشاركوا، وبردو في المصانع الجديدة اتفضلوا، وده كلام مش بنقوله سياسة إحنا مستعدين، وكل المشروعات دي افتتحت ومش هتخشوا في دراسات جدوى ولا تراخيص، وأنا معاكو».
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