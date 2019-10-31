شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: النائب العام هو حارس وحامي الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسسات الدولة والإعلام بمحاربة حالة التشكيك التي تنتشر في الشارع المصري.
وقال الرئيس، في كلمته خلال افتتاحه مصانع لشركة النصر للكيماويات: «هناك حالة تشكيك في كل شيء، هو منهج لمن يقفون ضد مصر، مؤسسات الدولة دائما حاضرة في مواجهة أي تحرك أو شائعات نتعرض لها».
وتابع: «نواب الشعب عليهم مسؤولية في أن كل أمر يكون محل تشكيك عليهم أن يتصدوا ويعملوا لجان ويقدموا تقارير للناس، وإن كان هناك قصور من الدولة يتم حله، وكذلك النائب العام هو حارس وحامي الشعب المصري».
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